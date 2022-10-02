مدير تعاقدات أسوان يكشف عن تمويل الصفقات.. وسبب فشل ضم لاعبين من الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: سليمان غريب

تحدث هيثم عرابي مدير التعاقدات في نادي أسوان عن كواليس تمويل صفقات الفريق هذا الصيف، كاشفًا في الوقت ذاته السبب وراء عدم ضم لاعبين من الأهلي والزمالك حتى الآن.

وقال عرابي في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": "لم أتخطى القيمة المالية التي حددها أسوان من أجل الصفقات".

وأضاف: "البعض بيقول جبت الصفقات دي كلها إزاي؟ الناس مقتنعة بأنني بعت السد العالي (ضاحكًا)".

وأكمل: "هناك بعض الصفقات لم يدفع فيها أسوان أي أموال بالتعاون مع شركات ورجال أعمال ساهمت ماديا من خلال أنهم يقومون بدفع عقد اللاعب ولا نتدخل في ذلك ولكن مقابل نسبة من إعادة بيع اللاعب".

وأشار: "الفكرة تتلخص أننا نعمل بكل جهد في اختيار اللاعبين، وهناك لاعبين كانوا يريدون العودة لأسوان".

وتابع: "لم ننهي صفقات أسوان في انتقالات الصيف حتى الآن، ودائما أتحدث مع الكابتن ربيع ياسين عن المراكز التي يحتاجها".

وواصل: "بعض اللاعبين لم يستمروا بعد الإعلان عن ضمها وذلك لرؤية فنية والمسؤول عنها الكابتن ربيع، والأمور المادية ليست السبب وراء رحيل أي لاعب بعد إعلان ضمه".

وعن عدم ضم لاعبين من الأهلي والزمالك، قال هيثم عرابي: "بالنسبة للأهلي، علاقتنا جيدة ومميزة بالكابتن الخطيب والذي سبق وأن رحب بمساعدة أسوان ببعض اللاعبين الشباب".

وأكمل: "كنا قربيين من ضم بعض لاعبي الأهلي الشباب ولكن المرتبات الخاصة بهم كانت سبب في عدم انتقالهم لأسوان، وليس هناك أي مشكلة مع أي نادٍ".

وتابع: "في الزمالك كان هناك لاعب بالتحديد نريده وتحدثت مع أمير مرتضى ولكن لم يتم الأمر بعد ذلك".

وتحدث مدير التعاقدات عن مباراة أسوان الودية التي خاضها أمام الأهلي مؤخرًا، قائلًا: "المباريات الودية هدفها التجربة ولا استطيع الحكم على لقاء ودي بشأن مستوى فريقنا ولكن كانت مباراة جيدة وكنا ندًا قويًا للأهلي".

واستكمل: "أرسلنا لاتحاد الكرة لاختيار ملعب أسوان لاستضافة مبارياتنا في الموسم المقبل والأقرب أنها ستقام ظهرًا".

وأتم: "نعمل ليل نهار لجعل الناس فخورين بفريق أسوان، وهدفنا أن نبني فريقا محترما بغض النظر عن ترتيبه في الدوري".