ملف الخليج 365.. رحلة الخطيب.. ترشح الجزائر لكان 2025.. وتألق مرموش وتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

شهد أمس السبت العديد من الأحداث الرياضية لعل أبرزها إعلان الجزائر ترشحها لاستضافة أمم أفريقيا 2025، رحلة علاجية لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في باريس، تألق الثنائي المصري تريزيجيه وعمر مرموش، واستمرار غياب محمد صلاح عن التهديف مع ليفربول.

ويستعرض "الخليج 365" في ملف السبت أبرز الأحداث الرياضية:

"الأمر في يد الزمالك".. هل يتسبب الرد على فيفا في معاقبة اتحاد الكرة في أزمة الجزيري؟

برشلونة يهزم مايوركا بصعوبة ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا

رئيس كاف: لن يتم تفضيل دولة لاحتضان أفريقيا 2025.. ونريد منح الفرصة للجميع

رسميًا.. الجزائر تعلن ترشحها لاستضافة أمم أفريقيا 2025

إمام عاشور يغيب عن تدريبات الزمالك استعدادًا لبطل بوروندي.. تعرف على السبب

مصدر لمصراوي: أسوان يطلب ضم لاعب الأهلي لمدة موسم

مصدر بالأهلي لمصراوي: رحلة علاجية للخطيب في باريس

كرة يد.. الأهلي يحقق فوزًا كبيرًا على فلاورز البنيني في افتتاحية مشواره ببطولة إفريقيا

كرة يد.. الزمالك يسحق ريد ستار ببطولة إفريقيا

رسميًا.. إنبي يتعاقد مع رفيق كابو لمدة 3 مواسم

تحت أنظار صلاح.. لاعب برايتون يكرر إنجاز عمرو زكي مع ويجان أمام ليفربول (فيديو)

تقارير: المغرب تقدم أوراق ترشحها لاستضافة أمم أفريقيا 2025

روما يهزم إنتر بثنائية ويضاعف محنته بالدوري الإيطالي

ساديو ماني: ليفربول سيبقى في قلبي للأبد.. وهذا ما أحتاجه مع بايرن ميونيخ

"لا نستحق الفوز".. كلوب يعلق على فقدان ليفربول نقطتين جديدتين أمام برايتون

الدوري الإنجليزي.. انتصار قاتل لتشيلسي على كريستال بالاس.. ونيوكاسل يكتسح فولهام

بالأرقام.. ماذا قدم صلاح "صاحب أقل تقييم" أمام برايتون؟

برايتون يخمد انتفاضة ليفربول بـ"هاتريك" تروسارد في بريميرليج

صلاح أساسياً.. تعرف على تشكيل ليفربول لمواجهة برايتون في بريميرليج

تريزيجيه يتألق ويحول تأخر طرابزون لفوز أمام قيصري سبور بالدوري التركي

مرموش يبدع ويسجل في فوز فولفسبورج على شتوتجارت بالدوري الألماني

أرسنال يصعق توتنهام في ديربي لندن ويواصل تصدر بريميرليج

خاص.. المصري يُكثف مفاوضاته لضم عبدالرحمن مجدي من الإسماعيلي

مصدر بالإسماعيلي لمصراوي: وافقنا على رحيل أحمد مصطفى لسموحة

مصدر لمصراوي: الزمالك يقترب من خوض مواجهة فلامبو البوروندي في برج العرب

أول تعليق من مدافع الأهلي السابق على انتقاله لدوري الدرجة الثانية السلوفيني

الداخلية يستعير محمد نصير من الأهلي لمدة موسم

حارس آرسنال: نحتاج إلى محمد النني داخل الفريق