الإسماعيلي يكشف حقيقة عرض المصري للتعاقد مع عبدالرحمن مجدي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد خالد زين، نائب رئيس نادي الإسماعيلي، أن كل ما يتردد عن وجود عرض من المصري للحصول على خدمات اللاعب عبدالرحمن مجدي غير صحيح.

وقال زين في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "اون تايم سبورتس 2":" لا يوجد عرض رسمي من المصري للتعاقد مع اللاعب عبدالرحمن مجدي، وأصدرنا قرار بعدم التفريط في اللاعب".

وأضاف:" عبدالرحمن مجدي ليس للبيع ولا نفكر في التفريط في خدماته حاليا، وقيمته أعلى من 25 مليون جنيه لكننا لا نفكر في بيعه".

وتابع:" إدارة النادي الإسماعيلي قررت عدم التفريط في أي لاعب وخاصة عبدالرحمن مجدي، كما هو الحال مع محمد الشامي الذي لم يصلنا عرضا لضمه من جانب الاتحاد السكندري".