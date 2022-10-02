تشافي يحطم رقم زيدان التاريخي في الدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

نجح تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، في كسر رقم الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، بعدما قاد الفريق الكتالوني للفوز على ريال مايوركا في الدوري الإسباني اليوم السبت.

وحقق برشلونة فوزًا مهمًا وصعبًا على مضيفه ريال مايوركا بهدف على ملعب "إيبيروستار" ضمن الجولة السابعة من الليجا.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، هدف المباراة الوحيد.

وتصدر برشلونة بهذا الانتصار جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا برصيد 19 نقطة، في انتظار مباراة ريال مدريد وأوساسونا غدًا الأحد ضمن نفس الجولة.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة في الأرقام والإحصائيات أن تشافي حافظ على سجله خاليًا من الخسارة في 18 مباراة متتالية خارج الديار في الدوري الإسباني، حيث فاز في 13 مباراة، وتعادل 5 مرات.

وأضافت أن تشافي كسر بذلك رقم زيدان كصاحب أفضل بداية لمدرب في مباريات خارج أرضه في تاريخ الليجا.

وكان زيدان حافظ على سجله خاليًا من الخسارة في أول 17 مباراة خاضها مع ريال مدريد في بداية مسيرته عام 2016، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل 4 مرات.