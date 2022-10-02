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برشلونة يهزم مايوركا بصعوبة ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق فوزا على نظيره ريال مايوركا، مساء اليوم السبت، بنتيجة هدف دون رد، في الجولة السابعة بالدوري الإسباني.

ولعب برشلونة بتشكيل مكون من:

"مارك أندريه تير شتيجن- جوردي ألبا - أندريس كريستنسن - جيرارد بيكيه - أليخاندرو بالدي- سيرجيو بوسكيتس - فرانك كيسي - جافي- أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي".

وسجل اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول لفريق برشلونة في الدقيقة 20، بعد مرور من الجانب الأيسر ومراوغة ناجحة اختتمها بتسديدة قوية سكنت شباك حارس مرمى مايوركا.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول مؤقتا متفوقا على برصيد 18 نقطة وسيلغب غدا أمام اوساسونا.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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