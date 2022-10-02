رئيس كاف: لن يتم تفضيل دولة لاحتضان أفريقيا 2025.. ونريد منح الفرصة للجميع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم السبت، أنه لن يتم تفضيل دولة على حساب آخرى في الحصول على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بدلا من غينيا.

وأعلن موتسيبي، أمس الجمعة، سحب تنظيم أمم أفريقيا 2025 من غينيا بسبب عدم الجاهزية.

وقال رئيس كاف في مؤتمر صحفي: "لن يتم تفضيل دولة على آخرى من أجل تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025، وأؤكد لكم أنه لا يوجد بلد في أفريقيا سيتم تفضيله أو يتم الضغط على دولة أخرى في هذا الشأن".

وأضاف: "نريد أن نمنح كل البلدان فرصة، ستكون عملية الاختيار بناءًا على العدل والإنصاف والتعامل مع الجميع على قدم المساواة".

وأكمل: "لن نختار دولة ليست على المستوى المناسب من حيث المعايير والإمكانيات المطلوبة".

وتابع: "نحن نُحب الكرة، وشغفون بها، ونستخدم الكرة كأداة لجمع الأفارقة مع بعضهم البعض".

وأتم: "في النهاية، أتمنى للسنغال والمغرب والكاميرون وغانا وتونس لهم كل التوفيق في مونديال قطر".

وكانت الجزائر أعلنت بشكل رسمي ترشحها لاستضافة أمم أفريقيا 2025، كما تنوي المغرب التقدم بأوراق الترشح لاحتضان البطولة.