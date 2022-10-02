الامارات | «الفجيرة للاستثمار» راعٍ رسمي لفريق دبا الفجيرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي دبا الفجيرة، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن مؤسسة «الفجيرة للاستثمار» ستكون الراعي الرسمي للفريق الأول لكرة القدم في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن النادي سينظم مؤتمراً صحافياً، صباح غدٍ، للإعلان عن التفاصيل الكاملة للرعاية.