الامارات | الوحدة يتسلح بصفقاته الجديدة لوقف زحف «البطائح»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يأمل البطائح في مواصلة سلسلة مغامرته في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، حينما يستقبل الوحدة، عند الـ5:15 من مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

وأبلى البطائح، الوجه الجديد على دوري المحترفين، بلاءً حسناً في أول ثلاث مواجهات، حينما تمكن من جمع ست نقاط منها بالفوز على كل من اتحاد كلباء، بهدفين نظيفين، وعلى بني ياس، بهدف دون رد، والخسارة من الوصل، 1- 2.

بيد أن البطائح تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط ضد مشاركة لاعب الوصل، الأرجنتيني توماس شانكلاي، لكنه عاد وفاجأ الجميع بسحب شكواه، ليبقى في المركز الثالث، متقدماً على اتحاد كلباء وشباب الأهلي، اللذين يملكان الرصيد نفسه من النقاط.

وأظهر مدرب البطائح، البرازيلي كايو زانارد، عملاً كبيراً مع فريقه، مستنداً إلى خبرته الكبيرة في الدوري الإماراتي، التي سهلت عملية التجانس مع لاعبيه سريعاً.

ولا شك أن الوحدة سيأتي إلى ملعب اتحاد كلباء وهو يُدرك مدى أهمية المواجهة، في ظل ارتفاع الروح المعنوية للمنافس، ورغبة لاعبيه في مواصلة إبداعاتهم في مواجهة الكبار.

وستكون العناصر الجديدة التي جلبها الوحدة إلى صفوفه خلال فترة التوقف الماضية محل أنظار الجميع، خصوصاً جماهير العنابي.

ولم يسبق للعنابي، خلال مشاركته في النسخ الـ14 الماضية، أن مرت عليه الجولات الثلاث الأولى من دون أن يُحقق أي انتصار، ليقبع في المركز الـ10 برصيد نقطة.

واضطرت إدارة الوحدة لاستقطاب ثلاثة لاعبين جدد، منهم الثنائي البارز، البرازيلي آلان ماركوس، القادم من ايفرتون الإنجليزي، والمصري أحمد رفعت لاعب فيوتشر، كما تم التعاقد مع اللاعب وليد حسين.