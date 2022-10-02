الامارات | الشارقة يهيمن على جوائز «الرابطة» في شهر سبتمبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين أسماء الفائزين بجوائز الأفضل لشهر سبتمبر 2022، في دوري أدنوك للمحترفين، إذ تفوق نادي الشارقة، بعد فوز لوان بيريرا بجائزة أفضل لاعب، وأولاريو كوزمين بجائزة أفضل مدرب، ودرويش محمد بجائزة أفضل حارس مرمى.

وجاء تفوق الفائزين بعد حصولهم على أعلى الأصوات، بعد فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.

وتفوق لوان بيريرا في فئة أفضل لاعب على زميله فرانسيسكو ألكاسير، وثنائي نادي الجزيرة عبدالله رمضان، والهداف علي مبخوت، إضافة إلى البرازيلي يوري سيزار، لاعب نادي شباب الأهلي.

فيما تفوق درويش محمد، حارس مرمى الشارقة، على زايد أحمد حارس مرمى البطائح، وأحمد شمبيه حارس مرمى النصر.

وتفوق الروماني أولاريو كوزمين، مدرب الشارقة، على الهولندي مارسيل كايزر، مدرب الجزيرة، والبرازيلي كايو زاناردي، مدرب البطائح.