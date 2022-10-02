الامارات | بني ياس يجرح كبرياء الجزيرة في 70 دقيقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماسك لاعبو بني ياس بـ10 لاعبين فقط وحافظوا على هدوئهم على مدار 70 دقيقة عقب طرد حكم المباراة سلطان محمد صالح لزميلهم غاستون سواريز بالبطاقة الحمراء وفرضوا مع ذلك التعادل الإيجابي 1-1 على ضيفهم الجزيرة، أمس، على استاد الشامخة ضمن الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليضع «السماوي» النقطة الرابعة في رصيده، فيما أضاف «فخر أبوظبي» النقطة الـ10.

وعاش لاعبو أصحاب الأرض 70 دقيقة عصيبة بسبب النقص العددي في صفوفهم عقب طرد سواريز منذ الدقيقة 39 بسبب تدخل عنيف على لاعب الجزيرة عبدالله رمضان، وتضاعفت المصاعب بعد أن سجل الجزيرة هدف التقدم في الدقيقة 88 من ركلة جزاء بواسطة علي مبخوت في وقت كانت فيه المباراة في طريقها للتعادل السلبي، لكن هذه اللحظات الصعبة أنتجت شخصية «السماوي» العنيد التي فرضها على مجريات اللقاء لاحقاً.

وخالف لاعبو بني ياس التوقعات إذ لم يستسلموا بعد استقبال شباكهم لهدف الجزيرة ورموا بثقلهم هجومياً، وتخلى قلب الدفاع الصربي ساشا إيفكوفيتش عن وظيفته الرئيسة وشارك في هجمة تكفل منها بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 4+90.