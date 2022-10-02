شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: قيمة عبد الرحمن مجدى أعلى من 25 مليون وسنقوم بتسجيل كل الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد زين، نائب رئيس الإسماعيلى، أن إدارة الإسماعيلى ستقوم بدفع كل المستحقات التى عليها وستقوم بتسجيل كل الصفقات دون أى مشاكل.

وقال خالد زين فى مداخلة مع الإعلامى إبراهيم فايق فى برنامج "جمهور التالتة" المذاع على قناة أون تايم سبورتس2: "غدا سيتم تحويل كل الأموال التى على الإسماعيلى، وسنوفى بكل مستحقات جميع الصفقات التى قمنا بالتعاقد معها فى الصيف، وسنقوم بتسجيل كل الصفقات الجديدة دون أى مشاكل".

وأضاف نائب رئيس الإسماعيلى: "رحيل أحمد مصطفى عن الإسماعيلى بنشكره على الموسمين الذى لعبهما معنا ونتمنى له التوفيق مع سموحة".

وعن عبد الرحمن مجدى، قال: "لا يوجد عرض رسمى من النادى المصرى بخصوص عبد الرحمن مجدى، ومجلس الإسماعيلى اتخذ قرارا بعدم التفريط بأى لاعب آخر خاصة عبد الرحمن مجدى، وقيمة اللاعب أعلى بكتير من 25 مليون جنيه".

وتابع: "لا يوجد أى عرض من الاتحاد السكندرى بخصوص محمد الشامى ولو جاله عرض سيتم العرض على الجهاز الفنى".