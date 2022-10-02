رامون فيجا: كولر محظوظ بتدريب الأهلي ويختلف عن جروس.. وسيتفوق على فايلر

القاهرة - سامية سيد - أكد رامون فيجا، نجم توتنهام هوتسبير ومنتخب سويسرا السابق، أن مواطنه مارسيل كولر محظوظ بتدريبه النادي الأهلي.

وقال فيجا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "مارسيل كولر محظوظ بتدريبه للنادي الأهلي"، مؤكدا: "كولر منظم جدا دفاعيا وقوي على المستوى الهجومي ويدرس المنافسين بشكل دقيق ويهتم بالجانب النفسي للاعبين".

أوشح رامون فيجا أن مواطنه مارسيل كولر سيتفوق على رينيه فايلر من حيث الإنجازات مع الأهلي، وكولر مختلف تماما عن كريستيان جروس فهو مدرب تكتيكي، وفايلر لم يصل لمستوى كولر".

وأضاف: "كولر أكثر خبرة من فايلر، وقادر على تحقيق نجاحات أفضل مع الأهلي".