شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصري يحتفلون بعيد ميلاد ثنائي المنتخب في معسكر الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو المصري مساء اليوم السبت على الاحتفال بعيد ميلاد ثنائي المصري والمنتخب الأوليمبي، أسامة الجزار وإسلام المزين، اللذين احتفلا اليوم بعيد ميلادهما الحادي والعشرين، خلال تواجدهم بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب.

وخاض أحمد مسعود، حارس مرمى فريق المصري مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت قيادة مدربه مصطفى كمال، والذي أعرب عن سعادته بالمجهود الهائل الذي يبذله الحارس خلال كافة التدريبات، وتنفيذه الدقيق لكافة تعليماته وكذلك تعليمات الجهاز الطبي للفريق.

كما واصل التونسي الياس الجلاصي، نجم خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، البرنامج التأهيلي الموضوع له من قِبَل الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال.

وبهدفين مقابل هدف واحد، فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق دمنهور، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم السبت على الملعب الملحق بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب، وذلك في ثالث مباريات الفريق الودية خلال فترة إعداده للموسم الجديد.