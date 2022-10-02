شكرا لقرائتكم خبر عن النني يحتفل مع لاعبي أرسنال بالفوز على توتنهام بثلاثية من ملعب الاتحاد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم محمد الننى، لاعب نادي ارسنال الإنجليزي، متابعيه بصور من مشاركته فوز فريقه على نادي توتنهام الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من البريميرليج وانتهت بفوز ارسنال بثلاثية مقابل هدف لتوتنهام على ملعب الامارات.

وظهر النني في الصور التي نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وهو داخل أرضية الملعب للاحتفال بفوز فريقه، وكتب "شمال لندن دائماً أحمر".

فاجأ أرسنال ضيفه توتنهام، بهجوم مكثف من أول دقيقة، وسدد مارتينيلي صاروخية من داخل منطقة الجزاء تصدي لها هوجو لوريس حارس السيبرز.

وفي الدقيقة 14، أنقذ رامسديل مرمي أرسنال من هدف محقق لصالح توتنهام، بعد تصدي رائع لتسديدة ريتشارليسون.

وفي الدقيقة 20، نجح الدولي الغاني توماس بارتي في تسجيل هدف التقدم لصالح أرسنال ضد توتنهام، بتسديدة من مرة واحدة في الزاوية الصعبة لشباك هوجو لوريس.

وحصل فريق توتنهام على ركلة جزاء، بخطأ مستحق على جابرييل مدافع أرسنال، ويسجل هاري كين هدف التعادل لصالح السيبرز في الدقيقة 31.

وبالدقيقة 43، أنقذ هوجو لوريس مرمي توتنهام، من هدف ثانِ لصالح أرسنال، بعد التصدي لتسديدة خيسوس بعد مراوغة دفاع السيبرز.

وواصل فريق أرسنال، هجومه المكثف على مرمي توتنهام، مع بداية الشوط الثاني من أجل خطف هدف التقدم في المباراة.

وفي الدقيقة 49، أحرز البرازيلي جابرييل جيسوس، الهدف الثاني لفريق أرسنال أمام توتنهام، لتصبح النتيجة 2-1 لصالح المدفعجية.

وتلقى توتنهام ضربة قوية في الدقيقة 62 بعد طرد إيمرسون الظهير الأيمن، عقب تدخل عنيف على مارتينيلي جناح أرسنال، ليكمل السيبرز المباراة بـ 10 لاعبين حتي النهاية.

وبالدقيقة 66، أحرز السويسري جرانيت تشاكا ثالث أهداف أرسنال داخل شباك توتنهام، لتصبح النتيجة 3-1 للمدفعجية.

ظلت المباراة سجالا بين أرسنال وتوتنهام، حتي صافرة نهاية اللقاء، بفوز المدفعجية 3-1 وإنتزاع ثلاث نقاط مثيرة من ديربي شمال لندن.

بهذه النتيجة، يعزز أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، فيما يتجمد رصيد توتنهام عند النقطة 17 في المركز الثالث بجدول مسابقة البريميرليج.