شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 1-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 1-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها، إجراء النيجيري جونيور أجاى، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، جراحة ناجحة في أحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بكسر في قصبة القدم.

خاض أحمد مسعود، حارس مرمى فريق المصري، مرانًا تخصصيًّا شاقًّا، تحت قيادة مدربه مصطفى كمال، الذي أعرب عن سعادته بالمجهود الهائل الذي يبذله الحارس خلال كافة التدريبات، وتنفيذه الدقيق لكافة تعليماته وكذلك تعليمات الجهاز الطبي للفريق.

جراحة ناجحة لـ"أجاى" بعد إصابته بكسر فى قصبة القدم أجرى النيجيري جونيور أجاى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة جراحة ناجحة في أحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بكسر في قصبة القدم. الأهلي ينهي إجراءات إعارة محمد نصير للداخلية أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال محمد نصير لاعب الفريق الأحمر الشاب إلى صفوف الداخلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، من أجل منح اللاعب فرصة المشاركة لوقت أكبر مع الفريق الشرطي بعد عودته للدوري الممتاز في الموسم الجديد. خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة خططية خاصة خلال المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

توجت ميار شريف، لاعبة منتخب التنس، بلقب بطولة بارما المفتوحة، بعد تغلبها على اللاعبة ماريا سكارى فى نهائي البطولة، لتصبح ميار أول مصرية تتوج بلقب في بطولات رابطة محترفات التنس.

كولر يكلف لاعبي الأهلي بمشاهدة فيديوهات مباريات الاتحاد المنستيري خلال الإجازة

كلف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بمشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق الاتحاد المنستيري منافسه في دور الـ32 لبطولة أبطال أفريقيا قبل المباراة التي تجمع الفريقين يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره رد ستار الإيفوارى بنتيجة 40 / 17، فى إطار انطلاق مشواره ببطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقامة فى تونس، والمقرر أن تستمر حتى يوم 9 أكتوبر المقبل.

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 40/11، فى إطار انطلاق مشواره ببطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقامة فى تونس والمقرر أن تستمر حتى يوم 9 أكتوبر المقبل.

نجح فريق سموحة فى التعاقد مع أحمد مصطفى، لاعب النادى الإسماعيلى، فى صفقة انتقال حر استعدادا للموسم الجديد.

أعلن مجلس إدارة نادى إنبى التعاقد مع اللاعب رفيق كابو قادماً من وادى دجلة لمدة 3 مواسم وذلك في إطار خطة النادى في تدعيم صفوف الفريق البترولى قبل بدء الموسم الجديد المقرر انطلاقه 15 أكتوبر الجاري.