7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 1-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها تتويج ميار شريف، لاعبة منتخب التنس بلقب بطولة بارما المفتوحة، بعد تغلبها على اللاعبة ماريا سكارى فى نهائي البطولة، لتصبح ميار أول مصرية تتوج بلقب في بطولات رابطة محترفات التنس.

دخلت قائمة التوب 50 .. ميار شريف أول مصرية تتوج بلقب بطولة بارما للتنس

توجت ميار شريف، لاعبة منتخب التنس، بلقب بطولة بارما المفتوحة، بعد تغلبها على اللاعبة ماريا سكارى فى نهائي البطولة، لتصبح ميار أول مصرية تتوج بلقب في بطولات رابطة محترفات التنس.

كولر يكلف لاعبي الأهلي بمشاهدة فيديوهات مباريات الاتحاد المنستيري خلال الإجازة

كلف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بمشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق الاتحاد المنستيري منافسه في دور الـ32 لبطولة أبطال أفريقيا قبل المباراة التي تجمع الفريقين يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره رد ستار الإيفوارى بنتيجة 40 / 17، فى إطار إنطلاق مشواره ببطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقامة فى تونس، والمقرر أن تستمر حتى يوم 9 أكتوبر المقبل.

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 40/11، فى إطار انطلاق مشواره ببطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقامة فى تونس والمقرر أن تستمر حتى يوم 9 أكتوبر المقبل.

نجح فريق سموحة فى التعاقد مع أحمد مصطفى، لاعب النادى الإسماعيلى، فى صفقة انتقال حر استعدادا للموسم الجديد.

أعلن مجلس إدارة نادى إنبى التعاقد مع اللاعب رفيق كابو قادماً من وادى دجلة لمدة 3 مواسم وذلك في إطار خطة النادى في تدعيم صفوف الفريق البترولى قبل بدء الموسم الجديد المقرر انطلاقه 15 أكتوبر الجاري.