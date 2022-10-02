شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن تعافي باهر المحمدي من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد باهر المحمدي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر، في معسكر الفريق، اليوم السبت، بالقاهرة، وذلك لإطلاع الجهاز الفني للفريق، بقيادة الإسباني خوان جاريدو، على آخر المستجدات حول برنامجه العلاجي.

وخاض المدافع الدولي تدريبات تأهيلية وعلاجية فى الفترة الأخيرة، بناءً على توجيهات طبيب المنتخب على خلفية تعرضه للإصابة خلال معسكر منتخب مصر.

حيث عقد ”جاريدو” اجتماعا مع اللاعب فى حضور حسني عبد ربه مدير الكرة والدكتور مجدي باز طبيب الفريق، والذى أكد انتهاء برنامجه التأهيلي ليصبح جاهزا للمشاركة في التدريبات اليومية بشكل طبيعي، مضيفا أنه يحرص على العودة سريعا للمشاركة مع الدراويش.

ومن جانبه أشاد حسني عبد ربه، مدير الكرة بالإسماعيلي، بإصرار اللاعب على العودة سريعا للملاعب ورغبته في التواجد ضمن صفوف الفريق قبل انطلاق مسابقة الدوري العام، مشيرًا إلى أن ”باهر المحمدي” باق مع الفريق، وأن ما يشاع حول رحيله أمر غير صحيح وغير وارد على الإطلاق، فى ظل حماس وإصرار اللاعب على تعويض ما فاته من فترة الإعداد الحالية.