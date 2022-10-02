شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب الأهلي: الفوز على الإسماعيلي بثلاثية أفضل بداية للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامر عبد الرحمن، المدير الفني لفريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005، أن فوز فريقه على الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف في بداية مشوار بطولة الجمهورية يعد أفضل انطلاقة للموسم الجديد.

وأشار عبد الرحمن إلى أن الفوز بمباراة اليوم كان هو الهدف الرئيسي، مؤكدًا أن الأداء لم يصل إلى أفضل مستوياته، ولكنه سوف يتحسن بشكل تدريجي خلال المباريات المقبلة.

وأشاد سامر عبد الرحمن بالمستوى الذي قدمه لاعبوه خلال مواجهة الإسماعيلي، موضحًا أنهم نفذوا التعليمات التي وجهها لهم، كما أن التبديلات كانت مثمرة بشكل واضح وأسفرت عن الهدف الثالث بأقدام اللاعب عمرو خالد.

وشدد المدير الفني لأهلي 2005 على أنه يسعى بقوة لقيادة الفريق للفوز بلقب بطولة الجمهورية هذا الموسم، كما أنه يأمل في تصعيد عدد من اللاعبين المميزين للفريق الأول.