شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى خامس جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية، فى إطار الجولة الخامسة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، حيث ستقام 8 مواجهات.

شهدت هذه الجولة فوز كل من: 6 أكتوبر على اتحاد الشرطة 37/18 والأهلى على مدينة نصر 52/17 42/22 والطيران على منوف 42/22، والمعادى على أصحاب الجياد 42/32، والزمالك على الزهور 37/22، وسبورتنج على الجزيرة 30/25، والترسانة على هليوليدو 26/24، والشمس على البنك الأهلى 28/16.

بينما شهدت الجولة الماضية بدورى سيدات اليد فوز كل من: الشمس على 6 أكتوبر 40/28، والطيران على الأهلى 25/24، والمعادى على منوف 51/20، والزمالك على اصحاب الجياد 40/22، وسموحة على الزهور 36/28، والجزيرة على الترسانة 34/29، والبنك الأهلى على هليوبوليس 35/24.

بينما شهدت الجولة قبل الماضية فوز كل من: 6 أكتوبر على هليوبوليس 31/19، والشمس على مدينة نصر 18/53، والطيران على اتحاد الشرطة 17/40، والأهلى على المعادى 20/30، والزمالك على منوف 9/46، وسموحة على أصحاب الجياد 25/59، وسبورتنج على الزهور 25/32، والجزيرة على هليوليدو 24/31، بينما تعادل اتحاد الشرطة مع مدينة نصر 32/32.