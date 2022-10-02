اخبار الرياضه

فوز الأهلى و الزمالك فى خامس جولات دورى سيدات اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى و الزمالك فى خامس جولات دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت على مدار اليوم السبت، مواجهات قوية، فى إطار الجولة الخامسة بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، حيث ستقام 8 مواجهات.

 

شهدت هذه الجولة فوز كل من: 6 أكتوبر على اتحاد الشرطة 37/18 والأهلى على مدينة نصر 52/17 42/22 والطيران على منوف 42/22، والمعادى على أصحاب الجياد 42/32، والزمالك على الزهور 37/22، وسبورتنج على الجزيرة 30/25، والترسانة على هليوليدو 26/24، والشمس على البنك الأهلى 28/16.

 

بينما شهدت الجولة الماضية بدورى سيدات اليد فوز كل من: الشمس على 6 أكتوبر 40/28، والطيران على الأهلى 25/24، والمعادى على منوف 51/20، والزمالك على اصحاب الجياد 40/22، وسموحة على الزهور 36/28، والجزيرة على الترسانة 34/29، والبنك الأهلى على هليوبوليس 35/24.

 

بينما شهدت الجولة  قبل الماضية فوز كل من: 6 أكتوبر على هليوبوليس 31/19، والشمس على مدينة نصر 18/53، والطيران على اتحاد الشرطة 17/40، والأهلى على المعادى 20/30، والزمالك على منوف 9/46، وسموحة على أصحاب الجياد 25/59، وسبورتنج على الزهور 25/32، والجزيرة على هليوليدو 24/31، بينما تعادل اتحاد الشرطة مع مدينة نصر 32/32.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا