شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 1 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال محمد نصير لاعب الفريق الأحمر الشاب إلى صفوف الداخلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، من أجل منح اللاعب فرصة المشاركة لوقت أكبر مع الفريق الشرطي بعد عودته للدوري الممتاز في الموسم الجديد.

ويعد محمد نصير رابع لاعبي الأهلي المنضمين إلى الداخلية على سبيل الإعارة بعد الثلاثي مصطفى فوزي وميدو حسام ووليد مصطفى.