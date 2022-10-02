شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم السبت 1 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات انتقال محمد نصير لاعب الفريق الأحمر الشاب إلى صفوف الداخلية على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، من أجل منح اللاعب فرصة المشاركة لوقت أكبر مع الفريق الشرطي بعد عودته للدوري الممتاز في الموسم الجديد.
ويعد محمد نصير رابع لاعبي الأهلي المنضمين إلى الداخلية على سبيل الإعارة بعد الثلاثي مصطفى فوزي وميدو حسام ووليد مصطفى.
اقتربت قائمة المصابين في النادي الاهلي من الإنتهاء بعد تماثل معظم المصابين للشفاء وجاهزيتهم للمباريات المقبلة محليا وقاريا.
في السطور التالية نرصد تطورات الإصابات في النادي الأهلي.
س: من هم المصابين المتواجدين في قائمة الأهلي حالياً؟
ج: القائمة تضم حالياً بيرسي تاو وعمار حمدي.