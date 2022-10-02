شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 1/ 10/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، السبت الموافق 1/ 10/ 2022 العديد من الأحداث المهمة، جاء فى مقدمتها، مرتضى منصور: مستعد لزيارة الأهلى لو دعونى.. ودعوة مجلس الخطيب لزيارة الزمالك وإصدار بيان مصالحة مشترك، وأوباما أقرب للاستمرار مع الأبيض فى الموسم الجديد.

مرتضى منصور: مستعد لزيارة الأهلى لو دعونى.. ودعوة مجلس الخطيب لزيارة الزمالك وإصدار بيان مصالحة مشترك

قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه مستعد لفتح صفحة جديدة مع النادى الأهلي ومسئوليه، مؤكدًا أنه على أتم الاستعداد للذهاب إلى النادي الأهلي حال قامت إدارة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتوجيه الدعوة له.

أوباما أقرب للاستمرار مع الزمالك فى الموسم الجديد

زادت فرص يوسف إبراهيم أوباما لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى الاستمرار وسط صفوف الفريق بالموسم الكروى المقبل، خاصة فى ظل عدم تلقى اللاعب أى عروض مميزة لرحيله فى الفترة الحالية.

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادًا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة. فيريرا يعقد جلسة مطولة مع لاعبى الزمالك قبل انطلاق التدريب

الزمالك يرفع الحمل البدنى للاعبين استعدادًا لمواجهة بطل بوروندى

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برفع الحمل البدني للاعبين خلال المران الذي أقيم اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

فيريرا يعقد جلسة خاصة مع رباعى حراسة المرمى فى وجود أيمن طاهر

عقد البرتغالي جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع حراس مرمى الفريق محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، في حضور أيمن طاهر مدرب الحراس وحسني خطاب المترجم خلال مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

موعد مباراة الزمالك وفلامبو البوروندى بدور الـ32 فى دورى أبطال أفريقيا