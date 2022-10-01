الامارات | «مستهدف» أمل خيول الإمارات في «الآرك» الفرنسي اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تتجه أنظار عشاق الخيل، اليوم، نحو مضمار لونغشام الفرنسي العريق، الذي يشهد انطلاق سباق «الآرك» الشهير «بقوس النصر» والمخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، لمسافة الميل ونصف الميل (2400 متر)، في منافسة تضم 20 من صفوة الجياد على الساحة الدولية، يتقدمهم ممثل الإمارات «مستهدف» بشعار «شادويل» وإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن.

ويستند «مستهدف» في حظوظه لإهداء الإمارات انتصارها الخامس في «الآرك» الفرنسي على قوة اندفاعه التي قادته لانتزاع سبعة انتصارات في مسيرته، جاء آخرها مطلع الشهر الماضي في سباق «سبتمبر ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب3» الذي جرى على مضمار «كيبمتون» البريطاني.

وتصطدم طموحات «مستهدف» بتواجد محفل قوي من الخيول صاحبة الإنجازات في سباقات «جروب1» للموسم الحالي، يبرز منها ممثل السعودية المهر «ويستوفر» بشعار مزرعة «جدومونت» وإشراف المدرب رالف بيكت، المتوج يونيو الماضي بلقب «الداربي الإيرلندي» بفارق سبعة أطوال عن أقرب منافسيه.

كما تعول الآمال العربية على بطل «كأس السعودية» لعام 2021 الجواد «مشرف» لمالكه الأمير عبدالرحمن بن عبدالله الفيصل، بإشراف المدرب جون وثيدي غوسدن، خصوصاً أن «مشرف» يتطلع من بوابة «الآرك» لاستعادة بريقه وحصد انتصاره الأول في سباقات «جروب1» منذ تتويجه أغسطس 2021 بلقب «جدمونت إنترناشيونال ستيكس» على مضمار «يورك» البريطاني.

كما يدخل دائرة المنافسة على لقب «الآرك» كل من الفرس «ألبنيستا» القادمة من انتصارٍ بلقب «دارلي يوركشير أوكس»، بالإضافة إلى الجواد «لوكسمبورغ» القادم من فوز بلقب «آيريش شامبيون ستيكس».

يذكر أن خيول الإمارات تملك سجلاً مشرفاً في سباق «الآرك»، حيث سبق لـ«كارنيجي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الفوز في نسخة عام 1994 بقيادة الفارس «تيري جارينت» وإشراف المدرب أندريه فابر، قبل أن تشهد نسخة العام التالي (1995) فوز «لم ترى» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم باللقب، وبقيادة الفارس فرانكي ديتوري وإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، قبل أن تحقق خيول «غودولفين» لقب نسختي عامي 2001 و2002 مع كل من «سخي» و«ماربنبارد» اللذين أشرف على تدريبهما سعيد بن سرور.