شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستقر على قيد 3 لاعبين في قائمته بأوامر العشري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، على قيد 3 لاعبين في قائمة الفريق استعدادا للموسم الكروى الجديد، بعدما نالوا إعجاب المدرب خلال التدريبات الأخير.

وقيد مسئولو سموحة كلا من الفلسطيني محمد باسم لاعب الوسط، وإسلام كانو لاعب الاتحاد السابق، الذي كان معارا إلى بتروجت الموسم الماضي، ومحمود الملك لاعب أبو قير للأسمدة السابق، ليكونوا ضمن الصفقات التي أبرمها الفريق السكندري.

ويبحث حاليا مسئولو سموحة عن صفقات تعوض رحيل أبرز اللاعبين مثل المغربى عبد الكبير الوادى الذى انتقل لفيوتشر، ومحمد كناريا الذى انتقل لسيراميكا، ورجب نبيل الذى رحل لسيرميكا بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

وتعادل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تحت قيادة مديره الفني طارق العشري بهدف لكل فريق أمام مالية كفر الزيات وديا، للاطمئنان على الصفقات الجديدة.

وأحرز هدف سموحة الوافد الجديد أحمد حسين القادم من نادى النصر. وطلب العشري إقامة المباراة من شوطين كل منهم 60 دقيقة لمشاركة أكبر عدد ممكن من اللاعبين.