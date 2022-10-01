شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يكلف لاعبي الأهلي بمشاهدة فيديوهات مباريات الاتحاد المنستيري خلال الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بمشاهدة عدد من الفيديوهات الخاصة بفريق الاتحاد المنستيري منافسه في دور الـ32 لبطولة أبطال أفريقيا قبل المباراة التي تجمع الفريقين يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطلب كولر من محلل الأداء تقطيع الفيديوهات الخاصة بلاعبي الاتحاد المنستيري من أجل توزيعها على اللاعبين كل لاعب حسب مركزه داخل الملعب، من أجل العمل على مشاهدتها خلال الراحة السلبية التي يحصل عليها الفريق الأحمر اليوم السبت ضمن برنامج الاعداد لموقعة الاتحاد المنستيري.

ويعكف كولر على متابعة فيديوهات لمباريات الأهلي خلال فترة الأجازة من أجل التعرف على المنافس بشكل جيد ومعرفة أسلوب لعبه وأهم اللاعبين في صفوفه، وطريقته في الاستحواذ على الكرة ووضعيته في الدفاع.

وخاض الأهلي ثلاث مباريات ودية خلال الأيام الماضية حيث فاز على بتروجت بخمسة أهداف لهدف وعلى أسوان بهدفين لهدف فيما تعادل سلبيا مع طلائع الجيش.