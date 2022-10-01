شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم رد ستار الإيفوارى فى أول مشوار البطولة الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره رد ستار الإيفوارى بنتيجة 40 / 17، فى إطار إنطلاق مشواره ببطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقامة فى تونس، والمقرر أن تستمر حتى يوم 9 أكتوبر المقبل.

ويطمح الزمالك فى مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب البطولة العربية مؤخرا لحساب التوجى التونسى والتى حرمته من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، فضلا عن أن الزمالك يطمح فى مواصلة التربع على العرش الأفريقى بالأكثر تتويجًا، حيث إنه توج باللقب 12 مرة من قبل.

شهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام كل من: 1979 و 1980 و 1981 و 1986 و 1991 و 2001 و 2002 و 2011 و 2015 و 2017 و 2018 و 2019.