شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعادل مع حرس الحدود 1/1 وديًا استعدادًا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق سموحة مع حرس الحدود 1/ 1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، ضمن المعسكر المغلق الذى يخوضه الفريق السكندري استعدادا للموسم الجديد.



تقدم لسموحة اللاعب محمد نادى، وتعادل محمود جمعة لفريق حرس الحدود، فى المباراة التى لعبت كل شوط 50 دقيقة لإشراك أكبر عدد من اللاعبين.



وشارك فى المباراة من سموحة كلا من: عمر صلاح، شريف على، محمود الملك، محمد باسم الفلسطينى، أبو بكر، أحمد جمال، محمد نادى، فهد جمعة، أحمد السعدنى، أحمد حكم، شوشة، خالد عبد الفتاح، مكرونة، عبد العزيز، صديق أجولا، على زكي، حسين فيصل، سيلا، والمغربى رضا.

ويتبقى لسموحة 4 مواجهات أمام كل من المصرى "4 أكتوبر"، والبنك الأهلى "5 أكتوبر" والمصرية للاتصالات "7 أكتوبر"، ويختتم سموحة مبارياته الودية مع الاتحاد السكندرى 8 أكتوبر الجارى.

ويبحث حاليا مسئولو سموحة عن صفقات تعوض رحيل أبرز اللاعبين مثل المغربى عبد الكبير الوادى الذى انتقل لفيوتشر، ومحمد كناريا الذى انتقل لسيراميكا، ورجب نبيل الذى رحل لسيرميكا بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

وتعادل الفريق الكروي الأول بنادي سموحة تحت قيادة مديره الفني طارق العشري بهدف لكل فريق أمام مالية كفر الزيات وديا، للاطمئنان على الصفقات الجديدة.



وأحرز هدف سموحه الوافد الجديد أحمد حسين القادم من نادى النصر. وطلب العشري إقامة المباراة من شوطين كل منهم 60 دقيقة لمشاركه أكبر عدد ممكن من اللاعبين.