شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم فلاورز البنينى فى أول مشوار البطولة الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره فلاورز البنينى بنتيجة 40/11، فى إطار انطلاق مشواره ببطولة أفريقيا لأندية كرة اليد المقامة فى تونس والمقرر أن تستمر حتى يوم 9 أكتوبر المقبل.

يطمح الأهلى فى رد اعتبار خاصة فى ظل خسارة السوبر المحلى فى بداية الموسم من الزمالك على صالة حسن مصطفى، خاصة أن الأهلى يحاول الاستفادة القصوى من هذه البطولة قبل المشاركة فى السوبر جلوب شهر أكتوبر المقبل.

وتضم قائمة «رجال يد الأهلي» في البطولة:‏ عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد - محمد إبراهيم - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - مهاب سعيد - عبد الرحمن فيصل - مصطفى خليل - إسلام حسن - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - عمر سامي.