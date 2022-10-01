شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد مهارات طاهر طاهر ومتولي على هامش مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت صفحة الأهلي عبر فيسبوك فيديو للثنائي طاهر طاهر ومحمود متولي، لاعبي الفريق الأحمر، وهما يقومان باستعراض مهارتيهما، على هامش مران الأهلي أمس الجمعة.

ويحصل فريق الأهلي على راحة سلبية من التدريبات الجماعية اليوم السبت ضمن برنامج التحضير المعد من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل تجهيز الفريق الأحمر للموسم الجديد والذي يستهله بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر الجاري.

وأكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أن محمد شريف، مهاجم الفريق، جاهز المشاركه في أي مباراة ودية أو رسمية خلال الفترة المقبلة حال طلب الجهاز الفني.

وأضاف الجهاز الطبي للأهلى، أن عدم مشاركة محمد شريف في ودية طلائع الجيش الأخيرة كانت بسبب رغبة الجهاز الفني في منح اللاعب مزيدا من التدريبات الفنية والبدنية قبل العودة للمباريات.

وخاض الأهلي خلال الفترة الماضية ثلاث مباريات ودية أمام بتروجت وأسوان وطلائع الجيش انتهت بفوز الأهلي في الأولى بخمسة أهداف لهدف وفي الثانية بهدفين لهدف ثم تعادل سلبي في المباراة الثالثة أمام الطلائع.

ولم يشارك محمد شريف في وديات الأهلي الأخيرة، وإن كان اللاعب قد تعافى تماما من إصابة تمزق العضلة الضامة التي تعرض لها في مباراة الزمالك بنهائي كأس مصر الموسم الماضي.

ويستعد الأهلي لمباراة اتحاد المنستيري التونسي بملعب الأخير يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.