شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعاقد مع أحمد مصطفى قادما من الإسماعيلى فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق سموحة فى التعاقد مع أحمد مصطفى، لاعب النادى الإسماعيلى، فى صفقة انتقال حر استعدادا للموسم الجديد.

واستعاد سموحة لاعبه أحمد مصطفى بعدما قضى موسما مع الإسماعيلى، حيث تعاقد سموحة مع اللاعب بعد عودته من رحلة احتراف قصيرة فى جينك البلجيكى.

وتعاقد نادى سموحة، مع المهاجم الغاني بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى الاتحاد السكندري، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك لتدعيم هجوم سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأتم اليوم مجلس إدارة نادى سموحة برئاسة المحاسب وليد عرفات إجراءات ضم المهاجم الغاني بعد طلب طارق العشري، المدير الفني، وموافقة إدارة نادى الاتحاد السكندري على إعارة "بواتنج".

وتعادل سموحة مع مالية كفر الزيات قبل الخسارة من القناة بهدفين لهدف، والتعادل اليوم مع حرس الحدود بهدف لمثله.

وتتبقى لسموحة 4 مواجهات ودية أمام كل من المصرى "4 أكتوبر"، والبنك الأهلى "5 أكتوبر" والمصرية للاتصالات "7 أكتوبر"، ويختتم سموحة مبارياته الودية مع الاتحاد السكندرى 8 أكتوبر الجارى.