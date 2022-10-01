شكرا لقرائتكم خبر عن في ثالث مبارياته الودية.. المصري يفوز على دمنهور بهدفين لهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بهدفين مقابل هدف واحد، فاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق دمنهور، في المباراة الودية التي أقيمت عصر اليوم السبت على الملعب الملحق بمقر إقامة الفريق بأحد فنادق برج العرب ، وذلك في ثالث مباريات الفريق الودية خلال فترة إعداده للموسم الجديد.

انتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف للاشئ سجله محمد دبش في الدقيقة العاشرة ، فيما أضاف كريم العراقي الهدف الثاني للمصري في الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني ، بينما استطاع فريق دمنهور تضييق الفارق باحرازه لهدفه الوحيد في الدقيقة الخامسة عشر من الشوط الثاني.

مثل المصري خلال الشوط الأول: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، محمد دبش ، اسلام أبو سليمة ، حسين السيد لخط الظهر، عمرو موسى، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، فيما لعب الثلاثي أحمد الشيخ ، زياد فرج، الجزائري عبد الرحيم دغموم كثلاثي ارتكاز هجومي لخط الوسط خلف رأس الحربة الكاميروني فرانك ايتوجا.

فيما دفع ايهاب جلال في الشوط الثاني بتشكيل مكون من محمد شحاته لحراسة المرمى ، كريم العراقي (أسامة الجزار )، عمرو طارق، عماد الدين بوبكر، عمرو سعداوي لخط الظهر، فريد شوقي (إسلام المزين)، ايزي ايميكا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، يتقدمهم الثلاثي إسلام عطية ، محمد عنتر ، محمد جريندو كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد عمرو مرعي.