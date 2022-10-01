شكرا لقرائتكم خبر عن دخلت قائمة التوب 50 .. ميار شريف أول مصرية تتوج بلقب بطولة بارما للتنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

توجت ميار شريف، لاعبة منتخب التنس، بلقب بطولة بارما المفتوحة، بعد تغلبها على اللاعبة ماريا سكارى فى نهائي البطولة، لتصبح ميار أول مصرية تتوج بلقب في بطولات رابطة محترفات التنس.

وبهذا الفوز دخلت ميار شريف قائمة الـ top 50 فى التصنيف العالمى، بعد أن كانت فى التصنيف الـ 74 عالميا.

ونجحت ميار شريف لاعبة منتخب التنس الأرض فى التأهل إلى نصف نهائي بطولة بارما المفتوحة والتى تقام بايطاليا بعد الفوز على منافستها الأمريكية لاورين ديفيز بمجموعتين دون رد بنتيجة 6/7 و 6/3.

وكانت ميار قد تأهلت لربع النهائي بعد الفوز على السويسرية سيمونا والتيرت المصنفة 120 عالميا.