شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي يهزمون الإسماعيلي بثلاثية في افتتاح بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 في تحقيق الفوز خلال مباراته الأولى في الموسم الجديد ببطولة الجمهورية، على حساب ضيفه الإسماعيلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر.

«أهلي 2005» بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: عبد الله بستانجي - معتز محمد - يوسف جمال - طارق فوزي.

الوسط: يوسف عبد الحفيظ - يوسف عفيفي - أحمد وحيد - محمد عبد الله.

الهجوم: إسلام عبد الله - محمد رأفت.

وشارك فارس خالد بدلًا من إسلام عبد الله، وسيف أيمن بدلًا من محمد عبد الله، وعمرو خالد بدلًا من يوسف جمال، ومحمد سامح بدلًا من يوسف عفيفي، وأحمد عزت بدلًا من محمد رأفت.

افتتح معتز محمد التسجيل للأهلي في الدقيقة 12 برأسية، وتعادل الإسماعيلي عن طريق حسن صابر بهدف من ركلة حرة مباشرة، ثم أضاف يوسف عفيفي الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 35.

وخلال الشوط الثاني نجح البديل عمرو خالد في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 77 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - 1، وحصوله على أول 3 نقاط في الموسم.

ويضم الجهاز الفني لأهلي 2005 كلا من: سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًّا، ومحمود صادق مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا لحراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وأحمد جاب الله طبيب الفريق، ومحمد نحلة مدرب الأحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.