شكرا لقرائتكم خبر عن اسكواش الأهلي يطير إلى فيلادلفيا غدا للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر الفريق الأول للاسكواش بالنادي الأهلي القاهرة غدًا متجهًا إلى ولاية فيلادلفيا بأمريكا، لخوض منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش «رجال وسيدات» 2022، التي تقام في الفترة من 8 إلى 15 أكتوبر الجاري.

ويمثل الأهلي في منافسات بطولة الرجال: مصطفى عسل ويوسف محمد، فيما يشارك من النادي في منافسات السيدات كل من: نادين شاهين وسنا محمود ويثرب عادل.

وأكد محمد عباس، رئيس جهاز الاسكواش، جاهزية جميع اللاعبين واللاعبات، لخوض منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، مشددًا على ثقته في أبناء النادي لمواصلة حصد الألقاب والوقوف على منصات التتويج، وتقديم أقصى جهد خلال البطولة المقبلة.