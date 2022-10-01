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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 1-10-2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 1-10-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا تأهيليًا خاصًا لإمام عاشور لاعب الوسط، خلال التدريبات التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

برنامج تدريبى خاص لإمام عاشور وعبد الله جمعة فى الزمالك

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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