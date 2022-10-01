شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 1-10-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 1-10-2022 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا تأهيليًا خاصًا لإمام عاشور لاعب الوسط، خلال التدريبات التي أقيمت اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة فلامبو البوروندي المقبلة.

برنامج تدريبى خاص لإمام عاشور وعبد الله جمعة فى الزمالك

الأهلي ينهي إجراءات إعارة محمد نصير للداخلية رسميًا.. سموحة يضم مهاجم الاتحاد "بنجامين بواتينج" على سبيل الإعارة الاتحاد يختتم معسكره بالإسكندرية بمواجهة سموحة السبت المقبل إنبى يتعاقد مع رفيق كابو قادما من دجلة لمدة 3 مواسم

المصري يكشف حقيقة مفاوضات عبد الله السعيد

أوباما أقرب للاستمرار مع الزمالك فى الموسم الجديد.. اعرف التفاصيل

فيتوريا يطالب بودية للمنتخب قبل مواجهة بلجيكا.. والكويت الأقرب

تعرف على موقف محمد شريف من المشاركة مع الأهلى بعد الغياب عن الوديات

شوقى غريب يطيح بـ 14 لاعبًا من المقاولون للنزول بمعدل أعمار الفريق

88 دولة ببطولة العالم للرماية بالقاهرة.. وميادين مصر الدولية جاهزة لاستضافة المونديال