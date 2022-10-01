شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة لـ"أجاى" بعد إصابته بكسر فى قصبة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى النيجيري جونيور أجاى مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة جراحة ناجحة في أحد مستشفيات الإسكندرية بعد إصابته بكسر في قصبة القدم.

وأعلن عمر الغنيمى نائب رئيس نادى سموحه عبر صفحته الشخصية عن إصابه النيجيرى أجاى لاعب الفريق بكسر فى "قصبة" الرجل لافتاً إلى أنه سيتم وضع اللاعب فى الجبس عقب إثبات الأشعه إصابته.

وكشف طبيب الفريق أحمد رمضان أن فترة غيابه عن الملاعب لن تقل عن شهرين ونصف أي ما يقرب من 75 يوماً، ما بين وضع قدمه فى الجبس والتأهيل للعودة للمباريات.

وتعرض أجايي لإصابة قوية خلال مباراة فريقه التى أقيمت أول أمس ،الخميس ، أمام القناة على ملاعب سموحة ضمن استعدادات الفريق السكندري لبطولة الدوري الممتاز التى ستنطلق منتصف أكتوبر المقبل.