شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تاريخي.. الأهلي يفوز على سبورتنج 22 / 1 في بطولة كأس مصر لكرة الماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي «عمومي رجال»، فوزًا عريضًا على فريق سبورتنج بنتيجة 22-1، في ثالث مباريات الفريق ببطولة كأس مصر، التي أقيمت على حمام سباحة نادي المعادي.

وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة، حيث نجح في الحفاظ على تقدمه منذ بدايتها وحتى النهاية.

وبهذا الفوز يحقق الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي «عمومي رجال» ثالث انتصاراته في بطولة كأس مصر بعد الفوز على هيئة القناة في افتتاح البطولة، وقبلها الانتصار على فريق المعادي في المباراة التي جمعتهما أول أمس بحمام سباحة نادي هليوبوليس.

ويلتقي الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي «عمومي رجال» مع فريق هليوبوليس في رابع مباريات بطولة كأس مصر غدا الأحد على حمام سباحة نادي الجزيرة.

ويقود الجهاز الفني لفريق كرة الماء بالنادي الأهلي كل من: وليد عزت مديرًا فنيًّا، وتوفيق جماد مدربًا، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري المدير الإداري للقطاع التعليمي، وخالد بن عيسى محللًا للأداء، وأحمد أكرم إخصائي تأهيل، والدكتور الحسن محمد طبيبًا.