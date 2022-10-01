شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات يد الأهلي يتغلبن على مدينة نصر 52 -17 في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره فريق مدينة نصر، بنتيجة 52 -17 في بطولة الدوري العام.

وأقيمت المباراة اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت تألق لاعبات الأهلي في الدفاع والهجوم، ونجحن في فرض سيطرتهن على مجريات اللقاء من بدايته، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 26-8.

وواصل الفريق تفوقه خلال شوط المباراة الثاني، بفضل توجيهات الجهاز الفني بقيادة محمد عادل، ليتمكن من إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 52-17.

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد خسر في المباراة الماضية أمام فريق الطيران بنتيجة 25-24، ضمن منافسات بطولة الدوري.