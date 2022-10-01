كرة يد.. الزمالك يسحق ريد ستار ببطولة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الزمالك فوزًا كبيرًا على فريق ريد ستار الإيفواري، بنيجة 40-17، في افتتاحية مباريات الفارس الأبيض ببطولة إفريقيا لكرة اليد، والمقامة حاليًا بتونس.

ويقع الزمالك بالمجموعة الأولى إلى جانب الإفريقي التونسي، فاب الكاميروني، ريد ستار الإيفواري، والمولودية الجزائري.

قائمة الزمالك:

كريم هنداوي - محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - محمد رمضان هتلر - مصطفى بشير - علي هشام - أحمد مؤمن - أحمد حسام - محمد علاء السيد - خالد وليد - عمر بكار - حسن قداح - محمد ياسين - حازم ممدوح - شادي خليل - مازن رضا - جيمس باركر.

وكان الزمالك قد خسر فرصته للتواجد ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، بعدما خسر بطولتي السوبر الإفريقي أمام الأهلي، والبطولة العربية أمام الترجي التونسي.