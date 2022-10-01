كرة يد.. الأهلي يحقق فوزًا كبيرًا على فلاورز البنيني في افتتاحية مشواره ببطولة إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فريق كرة اليد بالأهلي فوزًا ساحقًا أمام نظيره فلاورز البنيني بنتيجة 40 - 11، في افتتاحية مباريات الأحمر، بالبطولة الإفريقية، والمقامة حاليًا بتونس.

وكانت القرعة قد أوقعت الأهلي بالمجموعة الثانية إلى جانب الترجي التونسي، وفلاورز البنيني، وعين توتة الجزائري، وجاسك-الكونغولي.

قائمة الأهلي:

محمد إبراهيم - عبدالرحمن طه - عبدالرحمن حميد - عمر خالد - أحمد هشام - عبدالرحمن فيصل - مصطفى خليل - محسن رمضان - إسلام حسن - أحمد عادل - ياسر سيف - راؤول نانتس - إبراهيم المصري - أحمد خيري - إسلام راضي - سيف هاني - مهاب سعيد - عمر سامي.

والجدير بالذكر أن الأهلي والترجي هما ممثلا إفريقيا ببطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، بعد فوز الأهلي على الزمالك ببطولة السوبر الإفريقي، والترجي على الزمالك أيضًا، بالبطولة العربية، ويشارك 12 فريق في البطولة، من بينهم 5 فرق عربية.