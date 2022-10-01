مركز متأخر لمحمد صلاح في سباق هدافي الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

فض هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، الاشتباك مع ألكسندر متروفيتش، نجم فولهام، لينفرد بالمركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" لهذا الموسم، بينما واصل المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، صيامه التهديفي ليبتعد أكثر عن المنافسة.

وسجل كين هدفًا في مرمى آرسنال بديربي شمال لندن في وقت سابق من اليوم، ضمن الجولة التاسعة من المسابقة، لكن فريقه خسر المباراة بنتيجة 1-3.

هدف كين هو السابع له هذا الموسم، لينفرد بالمركز الثاني في ترتيب الهدافين، خلف إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، صاحب الصدارة بـ11 هدفًا.

بينما تجمد رصيد متروفيتش عند 6 أهداف، بعدما فشل في هز شباك نيوكاسل يونايتد في خسارة فريقه 1-4.

وسيكون بإمكان هالاند الابتعاد أكثر في الصدارة عندما يواجه فريقه مانشستر يونايتد غدًا الأحد في قمة الجولة.

من جانبه، سجل جابرييل جيسوس، مهاجم آرسنال، الهدف الخامس ليتساوى مع 3 نجوم آخرين في المركز الرابع بترتيب الهدافين.

هؤلاء النجوم الثلاثة هو روبرتو فيرمينو، مهاجم ليفربول، الذي سجل هدفين ضد برايتون، وليوناردو تروسارد، لاعب الفريق الأزرق والأبيض الذي سجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك الريدز، إضافة إلى إيفان توني، مهاجم برينتفورد، الذي لم يسجل ضد بورنموث.

أما صلاح، الفائز بجائزة الحذاء الذهبي الموسم الماضي، ففشل في التسجيل للمباراة الرابعة على التوالي، ليتجمد رصيده عند هدفين فقط، ليتساوى مع 24 لاعبًا سجل كل منهما هدفين، في المركز الـ21 بقائمة الهدافين.