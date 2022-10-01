ألفاريز: أتمنى الفوز بديربي مانشستر الأول في تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد جوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي، على أنه يشعر بحماس شديد، قبل ديربي مانشستر، الذي يجمع فريقه، بمانشستر يونايتد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وقال المهاجم الأرجنتيني الشاب، للموقع الرسمي لمانشستر سيتي: "ستكون مباراة رائعة بين كبار المدينة، أعتقد أنها واحدة من أكثر الكلاسيكيات مشاهدة والأكثر أهمية في العالم، سيكون من الرائع التواجد، ونأمل أن نقدم مباراة رائعة ونفوز بها".

وأضاف: "نشعر بحماس كبير، ونسعى لتحقيق نقاط المباراة كاملة، لمواصلة الزحف نحو الصدارة، والحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي".

واستكمل المهاجم الأرجنتيني: "صحيح أن الأرجنتين معروفة بالتعصب الجماهيري، وعشق كرة القدم بشكل لا يوصف، لكن هنا أيضًا وجدت الجميع يعاملني بلطف، وأظهر سكان المدينة الكثير من المودة لي، وأسعى لإسعاد المشجعين بأهدافي مع سيتي".

كما أشار ألفاريز أنه كان يتحدث كثيرًا مع مواطنه ليساندرو مارتينيز، مدافع مانشستر يونايتد، عن الديربي المرتقب، وقال: "لقد أتينا معًا بنفس الطائرة بعد انتهاء فترة التوقف واللعب مع منتخب الأرجنتين، لقد تحدثنا كثيرًا عن المباراة، كل واحد منا يسعى لتقديم أوراق اعتماده لدى الجماهير، وتحقيق شيء يتذكره الجمهور".

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 17 نقطة، من 7 مباريات، خلف آرسنال المتصدر بـ21 نقطة من 8 مباريات، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس، برصيد 12 نقطة من 6 مباريات.