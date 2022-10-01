رسميًا.. الجزائر تعلن ترشحها لاستضافة أمم أفريقيا 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مساء اليوم السبت، عن ترشّح بلاده لاحتضان نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية نسخة 2025.

وقال زفيزف خلال كلمته قبل سحب قرعة بطولة أفريقيا للاعبين المحلّيين 2023 والتي ستستضيفها الجزائر: "نعلن ترشحنا لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2025".

وينوي الاتحاد المغربي لكرة القدم هو الآخر تقديم أوراق ترشحه من أجل استضافة نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بعد سحب التنظيم من دولة غينيا.

وكان باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أعلن، أمس الجمعة، بشكل رسمي سحب تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025 من دولة غينيا.

ووجه موتسيبي إدارة الكاف بفتح باب الترشيحات بدءًا من اليوم لتعيين البلد البديل في أقرب وقت من أجل تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكشف رئيس الاتحاد الإفريقي أن البنية التحتية والمعدات ليست مهيأة أو جاهزة في غينيا من أجل تنظيم البطولة.