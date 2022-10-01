وست هام يتخطى وولفرهامبتون ويحصد فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حقق وست هام يونايتد فوزًا غاليًا على وولفرهامبتون بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأقيمت مباراة وست هام ضد وولفرهامبتون على استاد لندن الأولمبي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

وافتتح جيانلوكا سكاماكا التسجيل لوست هام في الدقيقة 29 قبل أن يضيف جارود بوين الهدف الثاني في الدقيقة 54.

وشهدت المباراة مشاركة دييجو كوستا للمرة الأولى مع وولفرهامبتون عندما حل بديلًا في الدقيقة 57، ويعد هذا هو الظهور الأول للاعب في البريميرليج منذ مايو 2017.

ويحقق بذلك وست هام فوزه الثاني في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، ليرتقي إلى المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط، بينما يتراجع وولفرهامبتون للمركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.