روما يهزم إنتر بثنائية ويضاعف محنته بالدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

تغلب روما على مضيفه إنتر ميلان 2 /1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع روما رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، على بعد أربع نقاط خلف المتصدر نابولي، في انتظار باقي نتائج المرحلة.

على الجانب الأخر، تلقى إنتر ميلان الهزيمة الثانية على التوالي والرابعة هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع.

وتقدم إنتر ميلان عن طريق فيدريكو ديماركو في الدقيقة 30، قبل أن يدرك باولو ديبالا التعادل لروما في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 75 سجل كريس سمولينج هدف الفوز لروما.

وبدأت المباراة بضغط قوي من جانب إنتر ميلان محاولا تسجيل هدف مبكر، من أجل تحقيق فوز يعيد ثقة الجماهير بعد الخسارة في آخر مباراة للفريق بالدوري أمام تورينو.

وسجل البوسني إدين دزيكو، مهاجم إنتر ميلان، في تسجيل هدف في الدقيقة 11، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

لكن الفريق المضيف نجح في تسجيل الهدف الأول أخيرا في الدقيقة 30، عن طريق فيدريكو ديماركو، الذي تلقى تمريرة من زميله نيكولو باريلا ليسدد كرة في شباك الحارس روي باتريسيو.

وفي الدقيقة 39 سجل روما هدف التعادل عن طريق باولو ديبالا، حيث تلقى كرة عرضية من زميله ليوناردو سيبنازولا، ليسدد الكرة من الوضع طائرا في شباك أسمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر ميلان.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1 /1.

ومع بداية الشوط الثاني، ضغط إنتر ميلان بقوة محاولا تسجيل هدف ثان، فيما تراجع الأداء الهجومي لروما، لا سيما بعد خروج ديبالا بديلا بسبب الإصابة ليحل المهاجم الإنجليزي تامي أبراهام بدلا منه.

ولم ينجح أبراهام في تقديم الإضافة القوية لروما في الشوط الثاني، لكن تحركاته فتحت الكثير من المساحات في دفاع إنتر ميلان، الذي اندفع مهاجما من أجل تسجيل هدف آخر.

وفي الدقيقة 75 نجح روما في تسجيل الهدف الثاني عن طريق المدافع كريس سمولينج، حيث نفذ لورينزو بلجريني ضربة حرة خارج منطقة الجزاء، ليتابع سمولينج الكرة برأسية في شباك هاندانوفيتش، مسجلا الهدف الثاني لروما.

ومرت المباراة ما بين محاولات إنتر ميلان للعودة إلى المباراة، وسعي روما للحفاظ على تقدمه، وهو ما حدث في النهاية ليفوز روما بنتيجة 2 / 1 على إنتر ميلان.