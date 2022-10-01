إمام عاشور يغيب عن تدريبات الزمالك استعدادًا لبطل بوروندي.. تعرف على السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي

واصل الزمالك تدريباته اليوم السبت على ملعب عبداللطيف أبورجيلة ضمن استعداداته لمباراة فلامبو بطل بوروندي في دوري أبطال أفريقيا.

وحسب الموقع الرسمي للزمالك، عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب الفريق، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، وأشاد المدير الفني بالمجهود المبذول من الجميع خلال الفترة الأخيرة، وطالب اللاعبين بالتركيز، وبذل أقصى جهد استعدادا للفترة المقبلة، وخاصة مباراة فلامبو البوروندي.

وأكد المدير الفني على ثقته في جميع العناصر لتحقيق الفوز والمنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها الفريق.

وفي نهاية المران شرح فيريرا وجهازه المعاون بعض الأمور الفنية والخططية والبدنية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة الحالية استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي.

وقام الجهاز الفني للفريق برفع الحمل البدني للاعبين خلال المران اليوم، وخاض لاعبو الفريق حصة تأهيلية قوية، تم تقسيمها إلى مرحلتين، الأولى كانت لمدة 15 دقيقة تم خلالها تنفيذ بعض الأمور البدنية المتنوعة باستخدام أدوات التأهيل، وتضمنت المرحلة الثانية تدريبات تأهيل بالكرة من خلال التمرير من لمسة واحدة في مساحة صغيرة.

وتولى أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، قيادة هذه الفقرة بجانب دانيال جونزاليس محلل الأداء بالفريق، الذي قام بتدوين كافة الملاحظات وفقا لتعليمات فيريرا.

جلسة فيريرا مع الحراس

وعقد فيريرا جلسة مع حراس مرمى الفريق محمد عواد ومحمد صبحي ومحمد نديم والسيد عطية، في حضور أيمن طاهر مدرب الحراس وحسني خطاب المترجم خلال مران اليوم.

وحرص فيريرا خلال حديثه مع الرباعي على الاطمئنان على سير الاستعداد للفترة المقبلة، وطالبهم ببذل أقصى جهد لديهم والتدريب بكل قوة، مؤكدا على ثقته في قدرات جميع الحراس.

وفي نفس الإطار خاض رباعي حراسة المرمى تدريبات فنية قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس، وتم خلالها التركيز على أمور خاصة بلعب الكرة بالقدم والتمرير المتقن، بجانب عدة جوانب فنية مختلفة.

عاشور يعاني من الإرهاق

كما وضع الجهاز الفني للفريق برنامجا تأهيليا خاصًا لإمام عاشور لاعب الوسط، خلال التدريبات التي أقيمت اليوم.

وخاض إمام عاشور تدريبات الجري بمحيط الملعب لمدة دقائق، أعقبها تدريبات تأهيلية متنوعة بالكرة وبدونها تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

ولم يشارك إمام عاشور في التدريبات الجماعية مع زملائه، سواء في الحصة التأهيلية والبدنية أو الخططية، بقرار من فيريرا بسبب معاناة اللاعب من الإرهاق العضلي.

ويسعى الجهاز الفني للفريق لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

برنامج خاص لعبدالله جمعة

وفي نفس الإطار، وضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا خاصا لعبدالله جمعة الظهير الأيسر للأبيض، لتنفيذه داخل صالة الجيمانيزيوم على هامش مران اليوم.

واكتفى عبدالله جمعة بأداء التدريبات داخل الجيمانيزيوم وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفني، ولم يشارك في التدريبات الجماعية للفريق، على أن ينتظم في التدريب خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها في تنزانيا يوم 9 أكتوبر الجاري.