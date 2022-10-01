مصدر لمصراوي: أسوان يطلب ضم لاعب الأهلي لمدة موسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب رمضان حسن

تلقى النادي الأهلي عرضًا رسميًا من أسوان لاستعارة لاعب الفريق الشاب أحمد أشرف لمدة موسم واحد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر في الأهلي لمصراوي إن ربيع ياسين المدير الفني لفريق أسوان طلب التعاقد مع اللاعب بالإسم، خاصة وأنه سبق له تدريبه مع منتخب الشباب.

وأوضح المصدر أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لم يحدد حتى الآن موقفه النهائي من إعارة اللاعب أو استمراره، في الوقت الذي ينوي فيه أحمد أشرف مطالبة الجهاز الفني بالموافقة على خروجه معارًا في ظل صعوبة الحصول على فرصة المشاركة في المباريات الموسم الجديد.

يذكر أن أحمد أشرف من مواليد 2001 ويجيد اللعب في مركز الوسط الهجومي وسبق له المشاركة مع الفريق الأول في 4 مباريات في كأس الرابطة.

وتعاقد أسوان مع العديد من الصفقات حتى الآن استعدادًا لعودته للمشاركة في الدوري الممتاز ولعل أبرزها المهاجم الجابوني ماليك إيفونا ومحمود عبدالحكيم والمغربي أحمد بلحاج وإبراهيم عايش ومحمد حمدي زكي وعماد فتحي والأنجولي ديلسون كاموني والهولندي باي كامارا.