مدرب ناشئي اليمن: هدفنا التأهل لنهائيات آسيا بالعلامة الكاملة

المنامة - ياسر ابراهيم - تتوجه بعثة المنتخب اليمني لناشئي كرة القدم، غدا الأحد، إلى بنجلادش للمشاركة في التصفيات الآسيوية للناشئين، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات ( اليمن وسنغافورة وبنجلادش وبوتان) وتقام منافساتها في مدينة دكا عاصمة بنجلادش خلال الفترة (3 - 9) أكتوبر 2022.

ويستهل منتخب اليمن مشواره الآسيوي بمواجهة منتخب بوتان يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر/ تشرين الأول في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت اليمن، الرابعة بتوقيت بنجلادش على استاد محمد مصطفى كمال.

وحسب نظام التصفيات تتأهل العشرة المنتخبات التي تتصدر المجموعات العشر والمنتخبات الخمسة الحائزة على أفضل مركز ثاني إلى النهائيات الآسيوية المقرر إقامتها العام المقبل 2023.

وأكد مدرب المنتخب محمد حسن البعداني، في تصريح نشره الموقع الرسمي للاتحاد اليمني لكرة القدم جاهزية المنتخب لخوض التصفيات.

وبين أن المنتخب سيخوض جميع المباريات من أجل تحقيق الفوز وحصد العلامة الكاملة من النقاط وتصدر المجموعة الخامسة لضمان البطاقة الأولى المؤهلة للنهائيات الآسيوية، وتجنب الدخول في الحسابات المعقدة أو انتظار خدمة من الفرق المنافسة.

وتتكون بعثة المنتخب المغادرة إلى بنجلاديش، من:

حسن عبدربه اليافعي - رئيس البعثة

مشعل ناصر علي شرهان - نائب رئيس البعثة

أحمد حسين الحسني - مدير المنتخب

ضياء عبدالله باوزير - إداري المنتخب

محمد حسن البعداني - مدرب المنتخب

هيثم عبده الأصبحي - مساعد المدرب

محمد صالح نجاد - مدرب الحراس

عبدالرحمن قاسم الشرجبي - طبيب

ناجي فرحان الشجاع - علاج طبيعي

قائمة اللاعبين:

وضاح أنور محمد الردفاني

مروان عبدالسلام محمد معياد

ياسين فتحي احمد باشنفر

هشام شهاب عبدالله الحصيني

علي محمد حسين الجرهومي

احمد مصطفى احمد الحاج

محمد رائد حسين احمد

محمد جابر هادي الهندي

سعيد عبد الله عبدربه العولقي

علي نبيل احمد الحنبصي

محمد وهيب محمد مطاعة

عمر طاهر محمد البراق

محمد خالد علي المنصوري

احمد عادل علي الجماعي

عصام عبداللطيف علي ردمان

أنور حسين عبدالله الطريقي

هيثم فيصل محمد السلامي

أسامة عبدالله عبده الاسدي

عادل عباس قاسم قاسم

محمد أمير أحمد البرواني

عبدالرحمن الخضر احمد

عبدالرحمن عبدالله مشبق

مختار موفق أحمد موفق