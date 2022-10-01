برايتون يُجبر ليفربول على التعادل وتشلسي يحقق فوزه الأول تحت قيادة غراهام بوتر

المنامة - ياسر ابراهيم - أجبر برايتون مستضيفه ليفربول على التعادل (3-3) اليوم السبت في المرحلة التاسعة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وفرض البلجيكي لياندرو تروسارد نفسه نجمًا للمواجهة المثيرة بتوقيعه لثلاثية رائعة "هاتريك" في الدقائق (4 و17 و83).

وأصبح تروسارد أول لاعب يوقّع ثلاثية في شباك ليفربول على ملعب أنفيلد في الدوري الإنكليزي منذ الروسي أندريه أرشافين لمصلحة آرسنال في 21 أبريل 2009.

كما أنه الهاتريك الأول للبلجيكي مع فريقه برايتون في جميع المسابقات.

في المقابل تناوب على تسجيل أهداف ليفربول كل من البرازيلي روبيرتو فيرمينو (33 و54) وآدم ويبستر (63 خطأ في مرمى فريقه).

وبذلك رفع برايتون، المتألق هذا الموسم في البريميرليغ، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع.

في المقابل بات في جراب ليفربول المتعثّر 10 نقاط في المرتبة التاسعة.

وفي مباراة أخرى، حقق تشلسي فوزه الأول في ثاني مباراة بقيادة مدربه الجديد غراهام بوتر عندما تغلب على مضيفه وجاره كريستال بالاس 2-1.

وبعد أن أشرف على الـ"بلوز" للمرة الاولى ضد ريد بول سالزبورغ النمسوي في دوري الابطال (1-1)، قاد بوتر النادي اللندني الى الفوز الثاني توالياً في الدوري والارتقاء الى المركز الخامس موقتاً برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة امام مانشستر يونايتد.

وكان كريستال بالاس البادئ بالتسجيل عبر الفرنسي أودسون إدوار بمتابعته من مسافة قريبة لتمريرة عرضية للدولي الغاني جوردان أيوو (7)، وأدرك تشلسي التعادل بتسديدة رائعة للدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ من داخل المنطقة إثر كرة رأسية من الدولي البرازيلي تياغو سيلفا (38)، قبل أن يخطف كونور غالاغر هدف الفوز في الدقيقة 90.

وتنتظر تشلسي مباراة نارية ضد ميلان الايطالي الاربعاء في دوري الابطال على ملعب "ستامفورد بريدج".

وقسا نيوكاسل يونايتد على مضيفه فولهام بأربعة أهداف مقابل هدف وتناوب على تسجيل أهداف نيوكاسل كالوم ويلسون (11) والباراغوياني ميغل ألميرون (33 و57) وشون لونغستاف (43).

وتلقى فولهام ضربة موجعة في بداية المباراة بطرد لاعب وسطه ناثانيال تشالوباه في الدقيقة الثامنة.

وخسر ساوثهامبتون أمام إيفرتون بهدف للنيجيري جو أريبو (49) مقابل هدفين لكونور كودي (52) ودوايت ماكنيل (54).

وتعادل بورنموث مع برنتفورد صفر-صفر.

(وكالات)