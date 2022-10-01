شكرا لقرائتكم خبر اختتام البرنامج الشبابي الرياضي المفتوح بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد أحد البرامج التي تعمد إلى تنفيذها وزارة الرياضة في مختلف مناطق المملكة لتحفيز واكتشاف المواهب.وشهد البرنامج إقبالا كبيرا من قبل شباب مكة من خلال الانضمام لعدد من الألعاب المختلفة.
وأقيمت خلال البرنامج الشبابي بطولة كرة الطائرة؛ حيث جرت المباراة النهائية بين فريقي (الشرائع أ) وفريق (الشرائع ب).
وانتهت بفوز فريق الشرائع ب تحت قيادة الكابتن فايز الصيني، في حين أدار اللقاء تحكيميا الكابتن خالد سلطان.
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