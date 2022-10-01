شكرا لقرائتكم خبر اختتام البرنامج الشبابي الرياضي المفتوح بمكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مكتب وزارة الرياضة بالعاصمة المقدسة البرنامج الشبابي الرياضي المفتوح لعدة أنشطة رياضية، من بينها كرة القدم والطائرة والكاراتيه والجودو ورياضة الإسكواش، إضافة إلى عدة ألعاب ومسابقات أخرى وذلك بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية

ويعد أحد البرامج التي تعمد إلى تنفيذها وزارة الرياضة في مختلف مناطق المملكة لتحفيز واكتشاف المواهب.

وشهد البرنامج إقبالا كبيرا من قبل شباب مكة من خلال الانضمام لعدد من الألعاب المختلفة.

وأقيمت خلال البرنامج الشبابي بطولة كرة الطائرة؛ حيث جرت المباراة النهائية بين فريقي (الشرائع أ) وفريق (الشرائع ب).

وانتهت بفوز فريق الشرائع ب تحت قيادة الكابتن فايز الصيني، في حين أدار اللقاء تحكيميا الكابتن خالد سلطان.