قفزة عالمية لمنتخب الشاطئية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية قفزة في التصنيف الشهري للمنتخبات، والذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية، هي الأعلى في تاريخه، بوصوله إلى المركز الـ35 عالميا، متفوقا على منتخبات سبقته في اللعبة.

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