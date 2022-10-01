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قفزة عالمية لمنتخب الشاطئية

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- بواسطة أيمن الوشواش - حقق المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الشاطئية قفزة في التصنيف الشهري للمنتخبات، والذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم الشاطئية، هي الأعلى في تاريخه، بوصوله إلى المركز الـ35 عالميا، متفوقا على منتخبات سبقته في اللعبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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